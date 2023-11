Mini séances de Noël 25 place Robert Darniche Monségur, 5 décembre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Christine Saurin photographe, vous propose des séances sur réservation à l’occasion des fêtes de Noël. Idée originale!.

2023-12-05 fin : 2023-12-22 19:00:00. EUR.

25 place Robert Darniche Côté de la Mairie

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christine Saurin, photographer, offers bookable sessions for the Christmas season. An original idea!

Christine Saurin, fotógrafa, ofrece sesiones fotográficas que se pueden reservar para la época navideña. ¡Una idea original!

Christine Saurin, Fotografin, bietet Ihnen anlässlich der Weihnachtsfeiertage Fotoshootings auf Vorbestellung an. Originelle Idee!

