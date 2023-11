Ciné Noël 25 Place Honoré Combe Courtenay, 3 janvier 2024, Courtenay.

Courtenay,Loiret

CinéNoël 2023 – Wallace et Gromit, le Mystère du lapin-garou !

Deux séances gratuites de cinéma, c’est le cadeau de la 3CBO pour tous !.

2024-01-03 fin : 2024-01-03 . EUR.

25 Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire



CinéNoël 2023 – Wallace and Gromit, the Mystery of the Were-Rabbit!

Two free cinema screenings, that?s the 3CBO gift for everyone!

CinéNoël 2023 – ¡Wallace y Gromit, el misterio del conejo!

Dos proyecciones gratuitas, ¡es el regalo de 3CBO para todos!

KinoWeihnachten 2023 – Wallace und Gromit, das Geheimnis des Werhasen!

Zwei kostenlose Kinobesuche, das ist das Geschenk der 3CBO für alle!

