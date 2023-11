PERCUJAM – Artiste autiste, une lettre d’écart 25 Place Honoré Combe Courtenay, 1 décembre 2023, Courtenay.

Courtenay,Loiret

Percujam est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs. En 2018, Alexandre MESSINA a réalisé un documentaire consacré à Percujam..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

25 Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire



Percujam is a unique music group made up of young autistic adults and their educators. In 2018, Alexandre MESSINA directed a documentary dedicated to Percujam.

Percujam es un grupo musical único formado por jóvenes adultos autistas y sus educadores. En 2018, Alexandre MESSINA realizó un documental sobre Percujam.

Percujam ist eine einzigartige Musikgruppe, die aus jungen Erwachsenen mit Autismus und ihren Erziehern besteht. Im Jahr 2018 drehte Alexandre MESSINA einen Dokumentarfilm über Percujam.

