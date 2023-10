Éveil Musical : Mapabé 25 Place Honoré Combe Courtenay, 8 novembre 2023, Courtenay.

Courtenay,Loiret

Venez explorer avec une passionnée de l’éveil musical des mélodies et rythmes en mouvement avec vos nourrissons et vos enfants en bas âge dans une ambiance détendue et rassurante.

Pour les bébés de 0 à 3 ans avec leur(s) parent(s)..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . .

25 Place Honoré Combe

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire



Come and explore moving melodies and rhythms with your infants and toddlers in a relaxed and reassuring atmosphere, with a music education enthusiast.

For babies aged 0-3 with their parent(s).

Ven a explorar melodías y ritmos en movimiento con tus bebés y niños pequeños en un ambiente relajado y tranquilizador con un educador musical.

Para bebés de 0 a 3 años con sus padres.

Erkunden Sie mit einer leidenschaftlichen Verfechterin der musikalischen Früherziehung Melodien und Rhythmen in Bewegung mit Ihren Säuglingen und Kleinkindern in einer entspannten und beruhigenden Atmosphäre.

Für Babys von 0 bis 3 Jahren mit ihrem(n) Elternteil(en).

Mise à jour le 2023-10-25 par OT 3CBO