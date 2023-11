Rendez-vous Famille : Ceci n’est pas une visite… du Sanvic. 25 Place Henri Chandelier Le Havre, 11 février 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier – Organisée par Pays d’Art et d’Histoire

Mobilisez vos sens pour (re)découvrir ce quartier aux multiples styles architecturaux.

Jeux et manipulations vous invitent à découvrir maisons de brique, de style Art déco ou néo-normand, Sanvicaises typiques ou encore bâti de la Reconstruction !

Durée : 1h30 – En famille, à partir de 8 ans

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

25 Place Henri Chandelier

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie



Mon village, mon quartier – Organized by Pays d’Art et d’Histoire

Mobilize your senses to (re)discover this neighborhood of many architectural styles.

Games and hands-on activities invite you to discover brick, Art Deco and Neo-Norman houses, typical Sanvicas and Reconstruction buildings!

Duration: 1h30 – For families aged 8 and over

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Mi pueblo, mi barrio – Organizado por Pays d’Art et d’Histoire

Utilice sus sentidos para (re)descubrir este barrio con sus múltiples estilos arquitectónicos.

Juegos y actividades prácticas le invitan a descubrir las casas de ladrillo, Art Déco y neonormandas, las típicas Sanvicas e incluso los edificios de la Reconstrucción

Duración: 1 hora y media – Para familias a partir de 8 años

Imprescindible reservar.

Punto de encuentro en el momento de la inscripción.

Mein Dorf, mein Viertel – Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire

Mobilisieren Sie Ihre Sinne, um dieses Viertel mit seinen zahlreichen architektonischen Stilen (wieder) zu entdecken.

Spiele und Übungen laden Sie dazu ein, Häuser aus Backstein, im Art déco- oder Neo-Normand-Stil, typische Sanvicaises oder auch Gebäude aus der Zeit des Wiederaufbaus zu entdecken!

Dauer: 1,5 Stunden – Für Familien ab 8 Jahren

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

