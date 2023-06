Découverte d’une tourbière du Mondarrain-Artzamendi. 25, place du marché Espelette, 1 juillet 2023, Espelette.

Espelette,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organise une sortie Nature. Accompagnés d’un guide, partez à la découverte d’une tourbière, de la faune et de la flore qui lui est associée.

Prévoir de bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo, et un pique-nique.

Le rendez-vous se fait au parking de la poste au centre ville d’Espelette.

Inscription obligatoire..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 16:00:00. EUR.

25, place du marché Devant la poste

Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine is organizing a Nature outing. Accompanied by a guide, discover a peat bog and its associated flora and fauna.

Bring good shoes, weather-appropriate clothing and a picnic.

Meet at the post office parking lot in Espelette town center.

Registration required.

El Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organiza una excursión en plena naturaleza. Acompañado por un guía, descubra una turbera y su flora y fauna asociadas.

Lleve buen calzado, ropa adecuada para el tiempo y un picnic.

Cita en el aparcamiento de Correos, en el centro de Espelette.

Inscripción obligatoria.

Das Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine organisiert einen Ausflug in die Natur. Entdecken Sie in Begleitung eines Führers ein Torfmoor und die damit verbundene Fauna und Flora.

Bringen Sie gutes Schuhwerk, dem Wetter angepasste Kleidung und ein Picknick mit.

Der Treffpunkt ist der Parkplatz der Post im Stadtzentrum von Espelette.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme Pays Basque