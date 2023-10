Conférence contée 25 place du 6e RPIMA Mont-de-Marsan, 17 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Conférence contée « Promenade à deux voix dans l’œuvre de Bernard Manciet » par Guy Latry et Isabelle Loubère..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

25 place du 6e RPIMA Archives Départementales des Landes

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lecture « Promenade à deux voix dans l’uvre de Bernard Manciet » by Guy Latry and Isabelle Loubère.

Conferencia de Guy Latry e Isabelle Loubère sobre « Un paseo a dos voces por la obra de Bernard Manciet ».

Erzählter Vortrag « Promenade à deux voix dans l’?uvre de Bernard Manciet » (Spaziergang mit zwei Stimmen durch das Werk von Bernard Manciet) von Guy Latry und Isabelle Loubère.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Mont-de-Marsan