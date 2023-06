Terra Aventura « Bayonne a trouvé la fève » 25 place des Basques Bayonne, 30 juin 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au coeur du centre historique de Bayonne au Pays basque, découvrez l’histoire chocolatière de la ville grâce à l’application Terra Aventura.

C’est l’activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre amis. Munis de l’application, partez à l’aventure. Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’elles contiennent !.

25 place des Basques

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the heart of the historic center of Bayonne in the Basque Country, discover the city’s chocolate history thanks to the Terra Aventura application.

It’s the ideal tourist activity to enjoy with family or friends. Armed with the application, go on an adventure. Boxes, called « caches », are hidden in the countryside. The goal? Discover their locations and the treasures they contain!

En el corazón del centro histórico de Bayona, en el País Vasco, descubra la historia chocolatera de la ciudad con la aplicación Terra Aventura.

Es la actividad turística ideal para disfrutar con la familia o los amigos. Con la aplicación, puedes ir a la aventura. Las cajas, llamadas « cachés », se esconden en el campo. ¿El objetivo? Para descubrir su ubicación y los tesoros que contienen

Im Herzen des historischen Zentrums von Bayonne im Baskenland können Sie mithilfe der App Terra Aventura die Schokoladengeschichte der Stadt entdecken.

Dies ist die ideale touristische Aktivität, die Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden unternehmen können. Mit der App ausgestattet, begeben Sie sich auf ein Abenteuer. In der Natur werden Dosen, sogenannte « Caches », versteckt. Was ist das Ziel? Entdecken Sie ihre Standorte und die Schätze, die sie enthalten!

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Bayonne