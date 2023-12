Visite guidée : Bayonne en 60 minutes 25 Place des Basques Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Début : 2024-02-29 11:00:00

fin : 2024-02-29 12:00:00 Vous visitez Bayonne pour la première fois ?

Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.

Effectif limité.

Inscription obligatoire..

25 Place des Basques Office de tourisme

Bayonne 64100

