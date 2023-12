Visite guidée: Découvrir Bayonne 25 Place des Basques Bayonne, 2 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-01-02 11:45:00

Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des leiux. Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusqu’à la cathédrale..

EUR.

25 Place des Basques Office de tourisme

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bayonne