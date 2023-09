Visita guiada: casco viejo 25 Place des Basques Bayonne, 6 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Visita del casco viejo de Bayona, su castillo viejo, su catedral gótica, su claustro y sus calles antiguas..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 13:00:00. EUR.

25 Place des Basques Oficina de turismo

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit of the old town of Bayona, its old castle, its church, its claustrophobia and its old streets.

Visita al casco antiguo de Bayona, su antiguo castillo, su catedral gótica, su claustro y sus antiguas calles.

Besuch des alten Stadtkerns von Bayona, seines alten Kastells, seiner gotischen Kathedrale, seines Klosters und seiner alten Gassen.

