Visite guidée: Découvrir Bayonne 25 Place des Basques Bayonne, 26 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Ce parcours vous donne les clés pour comprendre l’histoire de Bayonne et saisir l’esprit des leiux. Un voyage entre quais, ruelles, remparts et chocolat qui vous conduit jusqu’à la cathédrale..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 11:45:00. EUR.

25 Place des Basques Office de tourisme

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This tour gives you the keys to understanding Bayonne’s history and capturing the spirit of the leiux. A journey through quays, alleyways, ramparts and chocolate, all the way to the cathedral.

Este recorrido le dará las claves para comprender la historia de Bayona y captar el espíritu de los leiux. Un viaje a través de muelles, callejuelas, murallas y chocolate, hasta llegar a la catedral.

Dieser Rundgang gibt Ihnen die Schlüssel an die Hand, um die Geschichte von Bayonne zu verstehen und den Geist der Leiux zu erfassen. Eine Reise zwischen Kais, Gassen, Stadtmauern und Schokolade, die Sie bis zur Kathedrale führt.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Bayonne