Visite guidée: Bayonne en 60 minutes 25 Place des Basques Bayonne, 4 septembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Vous visitez Bayonne pour la première fois ?

Au cours de cette balade, depuis les fortifications jusqu’aux quais de la Nive, en passant au pied de la cathédrale, laissez-vous conter l’histoire de la ville ; 60 minutes d’évasion pour découvrir des lieux emblématiques.

Effectif limité.

Inscription obligatoire..

2023-09-04 à ; fin : 2023-09-04 11:00:00. .

25 Place des Basques Office de tourisme

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Are you visiting Bayonne for the first time?

During this walk, from the fortifications to the quays of the Nive, passing by the cathedral, let yourself be told the history of the city; 60 minutes of escape to discover emblematic places.

Limited number of participants.

Registration required.

¿Es la primera vez que visita Bayona?

Durante este paseo, desde las fortificaciones hasta los muelles de la Nive, pasando por la catedral, déjese contar la historia de la ciudad; 60 minutos de evasión para descubrir lugares emblemáticos.

Número limitado de participantes.

Inscripción obligatoria.

Besuchen Sie Bayonne zum ersten Mal?

Lassen Sie sich auf diesem Spaziergang von den Festungsanlagen über die Ufer der Nive bis hin zum Fuß der Kathedrale die Geschichte der Stadt erzählen; 60 Minuten Flucht aus dem Alltag, um symbolträchtige Orte zu entdecken.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Bayonne