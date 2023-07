Terra Aventura « Chacun cherche son style » 25 place des Basques Bayonne, 1 juillet 2023, Bayonne.

Dans le quartier cosmopolite de Saint Esprit, découvrez au fil des rues, les fresques de streetart, le musée à ciel ouvert de la ville.

Terra Aventura, c est l’activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre amis, avec différents niveaux de balades, la mise en valeur des richesses et savoir-faire de la Nouvelle-Aquitaine (contes et légendes, art, gastronomie,…), et des anecdotes pleines d’humour ! Des boîtes, appelées « caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir leurs emplacements et les trésors qu’elles contiennent !.

25 place des Basques

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the cosmopolitan district of Saint Esprit, discover the street art frescoes, the open air museum of the city.

Terra Aventura is the ideal tourist activity to enjoy with your family or friends, with different levels of walks, highlighting the wealth and know-how of New Aquitaine (tales and legends, art, gastronomy, etc.), and humorous anecdotes! Boxes, called « caches », are hidden in the countryside. The aim? Discover their locations and the treasures they contain!

En el cosmopolita barrio de Saint Esprit, descubra los frescos del arte callejero, el museo al aire libre de la ciudad.

Terra Aventura es la actividad turística ideal para disfrutar en familia o con amigos, con diferentes niveles de paseos, destacando la riqueza y el saber hacer de Nueva Aquitania (cuentos y leyendas, arte, gastronomía, etc.), ¡y anécdotas llenas de humor! Las cajas, llamadas « cachés », se esconden en el campo. ¿El objetivo? Para descubrir su ubicación y los tesoros que contienen

Im kosmopolitischen Viertel Saint Esprit entdecken Sie in den Straßen die Streetart-Fresken, das Freilichtmuseum der Stadt.

Terra Aventura, c ist die ideale touristische Aktivität für Familien oder Freunde, mit verschiedenen Niveaus von Spaziergängen, der Hervorhebung der Reichtümer und des Know-hows der Region Nouvelle-Aquitaine (Märchen und Legenden, Kunst, Gastronomie, …) und humorvollen Anekdoten! In der Natur werden Dosen, sogenannte « Caches », versteckt. Das Ziel ? Ihre Standorte und die Schätze, die sie enthalten, zu entdecken!

