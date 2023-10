Soirée Humour “Hassan De Monaco” 25 Place des Artistes Onet-le-Château, 26 janvier 2024, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

Si rire est bon pour la santé, le spectacle d’Hassan de Monaco est une véritable cure de jouvence, “un doliprane de l’humour” !.

2024-01-26 fin : 2024-01-26 . EUR.

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



If laughter is good for your health, Hassan de Monaco’s show is a veritable rejuvenating cure, ?a doliprane of humor?!

Si la risa es buena para la salud, el espectáculo de Hassan de Monaco es una auténtica cura rejuvenecedora, ?una doliprana de humor?

Wenn Lachen gesund ist, dann ist die Show von Hassan de Monaco eine wahre Verjüngungskur, ?ein Dolipran des Humors?

