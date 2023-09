Rendez-vous conte « Cher Père Noël » 25 Place des Artistes Onet-le-Château, 20 décembre 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

La Médiathèque Paul Géraldini se déplace au Café Culturel Le Krill pour un « Rendez-vous Conte » familial..

2023-12-20

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



The Médiathèque Paul Géraldini moves to the Café Culturel Le Krill for a family « Rendez-vous Conte ».

La Médiathèque Paul Géraldini se traslada al Café Culturel Le Krill para un « Rendez-vous Conte » familiar.

Die Mediathek Paul Géraldini zieht für ein « Rendez-vous Conte » für Familien in das Kulturcafé Le Krill um.

