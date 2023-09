Les rendez-vous Rock : Concert de Forest Pooky 25 Place des Artistes Onet-le-Château, 17 novembre 2023, Onet-le-Château.

Onet-le-Château,Aveyron

Dans le cadre des rendez-vous Rock, Forest Pooky nous fera le plaisir de se produire sur la scène du Krill..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

25 Place des Artistes

Onet-le-Château 12850 Aveyron Occitanie



As part of the Rendezvous Rock series, Forest Pooky will be performing on the Krill stage.

En el marco de la serie Rock Rendezvous, Forest Pooky se subirá al escenario de Le Krill.

Im Rahmen der Rendezvous Rock wird uns Forest Pooky das Vergnügen bereiten, auf der Bühne des Krill aufzutreten.

