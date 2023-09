Nom de Nom 25 Place de la Cathédrale Rouen, 21 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Points clés :

Histoires de la ville

Parcours atypiques

Anecdotes et légendes

Derrière le nom d’une rue se cache toute une histoire …Sur trois parcours différents, ces visites vous emmènent à l’origine du nom des rues.

Parcours 1 :

A l’Ouest et au Sud de la cathédrale : place de la Calende, la Haute Vieille Tour, la place Jacques le lieur, rue aux Ours, des vergetiers, Massacre, aux Juïfs, rue du Bec.

Jeudis 9 avril et 7 mai à 15h

RDV : devant l’office de tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen

Parcours 2 :

Au Nord et à l’Est de la cathédrale : rues Saint-Romain, Saint-Amand, du petit-Mouton, Eau-de Robec, Damiette, impasse des anciens moulins, Martainville et dans les rues du quartier de la place Saint-Marc

Dimanche 30 avril à 15h00

RDV : devant l’office de tourisme, 25 place de la cathédrale, Rouen

Parcours 3 : NOUVEAU

Ce parcours vous emmènera loin des sentiers battus, à l’ouest de la rue Jeanne d’Arc jusqu’à la rue du Champ de Foire aux boissons à côté de l’Ancien Hôtel-Dieu. Qui se cache derrière la rue de Crosne et la rue Le Cat ? Savez-vous pourquoi la place Martin Luther King s’appelle ainsi ?

Les jeudis 25 mai, 22 juin, 21 septembre et 19 octobre à 15h

Le vendredi 25 août à 15h

Les dimanches 16 juillet, 20 août et 8 octobre à 15h

RDV : à l’angle de la rue Jeanne d’Arc et de la rue aux Ours (au pied de la Tour St André), Rouen.

2023-09-21 15:00:00 fin : 2023-09-21 17:00:00. .

25 Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Key points:

Stories of the city

Atypical routes

Anecdotes and legends

Behind the name of a street hides a whole history… On three different routes, these visits take you to the origin of the name of the streets.

Route 1 :

West and south of the cathedral: Place de la Calende, la Haute Vieille Tour, Place Jacques le Lieur, rue aux Ours, des vergetiers, Massacre, aux Juïfs, rue du Bec.

Thursdays April 9 and May 7 at 3pm

RDV : in front of the tourist office, 25 place de la cathédrale, Rouen

Route 2 :

North and East of the cathedral: Saint-Romain, Saint-Amand, Petit-Mouton, Eau-de Robec, Damiette, impasse des anciens moulins, Martainville and in the streets of the Saint-Marc square area

Sunday April 30th at 3:00 pm

RDV : in front of the tourist office, 25 place de la cathédrale, Rouen

Route 3 : NEW

This route will take you far from the beaten track, west of Rue Jeanne d’Arc to Rue du Champ de Foire aux boissons next to the Ancien Hôtel-Dieu. Who is behind rue de Crosne and rue Le Cat? Do you know why Martin Luther King Square is called that?

Thursdays, May 25, June 22, September 21 and October 19 at 3pm

Friday, August 25 at 3pm

Sundays July 16, August 20 and October 8 at 3pm

Meeting point: at the corner of rue Jeanne d’Arc and rue aux Ours (at the foot of the Tour St André), Rouen

Puntos clave :

Historias de la ciudad

Itinerarios atípicos

Anécdotas y leyendas

Detrás del nombre de una calle se esconde toda una historia… En tres recorridos diferentes, estas visitas le llevarán al origen de los nombres de las calles.

Recorrido 1 :

Al oeste y al sur de la catedral: Place de la Calende, Haute Vieille Tour, Place Jacques le Lieur, Rue aux Ours, Rue des vergetiers, Massacre, Rue aux Juïfs, Rue du Bec.

Jueves 9 de abril y 7 de mayo a las 15.00 horas

Punto de encuentro: frente a la oficina de turismo, 25 place de la cathédrale, Ruán

Itinerario 2:

Al norte y al este de la catedral: rue Saint-Romain, rue Saint-Amand, rue du petit-Mouton, rue Eau-de Robec, rue Damiette, impasse des anciens moulins, rue Martainville y las calles de la zona de la Place Saint-Marc

Domingo 30 de abril a las 15.00 horas

Punto de encuentro: frente a la oficina de turismo, 25 place de la cathédrale, Ruán

Itinerario 3 : NUEVO

Esta ruta le llevará fuera de los caminos trillados, al oeste de la rue Jeanne d’Arc hasta la rue du Champ de Foire aux boissons, junto al Ancien Hôtel-Dieu. ¿Quién está detrás de la rue de Crosne y de la rue Le Cat? ¿Sabe por qué se llama así la plaza Martin Luther King?

Jueves 25 de mayo, 22 de junio, 21 de septiembre y 19 de octubre a las 15.00 horas

Viernes 25 de agosto a las 15.00 h

Domingos 16 de julio, 20 de agosto y 8 de octubre a las 15.00 horas

Punto de encuentro: esquina de la rue Jeanne d’Arc con la rue aux Ours (al pie de la Tour St André), Rouen

Schlüsselpunkte :

Geschichten der Stadt

Atypische Lebensläufe

Anekdoten und Legenden

Hinter einem Straßennamen verbirgt sich eine ganze Geschichte … Auf drei verschiedenen Rundgängen führen Sie diese Touren zu den Ursprüngen der Straßennamen.

Rundgang 1 :

Im Westen und Süden der Kathedrale: Place de la Calende, Haute Vieille Tour, Place Jacques le lieur, Rue aux Ours, des vergetiers, Massacre, aux Juïfs, Rue du Bec.

Donnerstag, 9. April und 7. Mai um 15 Uhr

RDV: vor dem Fremdenverkehrsamt, 25 place de la cathédrale, Rouen

Strecke 2 :

Nördlich und östlich der Kathedrale: Rue Saint-Romain, Rue Saint-Amand, Rue du petit-Mouton, Rue Eau-de Robec, Rue Damiette, Impasse des anciens moulins, Rue Martainville und in den Straßen der Gegend um den Place Saint-Marc

Sonntag, 30. April um 15.00 Uhr

RDV: vor dem Fremdenverkehrsamt, 25 place de la cathédrale, Rouen

Strecke 3: NEU

Dieser Parcours führt Sie abseits der ausgetretenen Pfade, westlich der Rue Jeanne d’Arc bis zur Rue du Champ de Foire aux boissons neben dem Ancien Hôtel-Dieu. Wer verbirgt sich hinter der Rue de Crosne und der Rue Le Cat? Wissen Sie, warum der Martin-Luther-King-Platz so heißt?

Donnerstags am 25. Mai, 22. Juni, 21. September und 19. Oktober um 15 Uhr

Am Freitag, den 25. August um 15 Uhr

Sonntags am 16. Juli, 20. August und 8. Oktober um 15 Uhr

RDV: an der Ecke der Rue Jeanne d’Arc und der Rue aux Ours (am Fuße des Tour St André), Rouen

