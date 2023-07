Histoires de femmes remarquables 25 place de la Cathédrale Rouen, 17 août 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Femmes de leur temps ou en avance sur leur temps, femmes artistes, femmes de lettres, femmes politiques ou religieuses, célèbres ou tombées dans l’oubli.

Faisons les revivre le temps d’une visite afin de leur redonner la place qu’elles méritent dans l’histoire de Rouen..

2023-08-17 15:00:00 fin : 2023-08-17 17:00:00. .

25 place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Women of their time or ahead of their time, women artists, women of letters, political or religious women, famous or forgotten.

Let us bring them back to life during a visit in order to give them the place they deserve in the history of Rouen.

Mujeres de su tiempo o adelantadas a su tiempo, mujeres artistas, mujeres de letras, mujeres políticas o religiosas, famosas u olvidadas.

Revivámoslas durante una visita para darles el lugar que merecen en la historia de Ruán.

Frauen ihrer Zeit oder ihrer Zeit voraus, Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Politikerinnen oder religiöse Frauen, berühmt oder in Vergessenheit geraten.

Lassen wir sie bei einem Besuch wieder aufleben, um ihnen den Platz in der Geschichte Rouens zu verschaffen, den sie verdienen.

