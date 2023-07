Cathédrale, mesures et démesures 25 Place de la Cathédrale Rouen, 13 juillet 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Et si on vous disait de prendre un miroir et une craie pour visiter la cathédrale ?

Cette visite inédite fait appel à vos sens et dévoile un peu plus les beautés de la cathédrale rouennaise. Ressentez le vertige de ses dimensions, imprégnez-vous de la résonance de son acoustique et jouez avec les principes de son architecture gothique..

2023-07-13 14:30:00 fin : 2023-07-13 17:00:00. .

25 Place de la Cathédrale

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What if we told you to take a mirror and a chalk to visit the cathedral?

This original tour appeals to your senses and reveals a little more of the beauty of Rouen’s cathedral. Feel the vertigo of its dimensions, soak up the resonance of its acoustics and play with the principles of its gothic architecture.

¿Y si le decimos que coja un espejo y una tiza para visitar la catedral?

Este original recorrido apela a sus sentidos y le descubre un poco más de la belleza de la catedral de Ruán. Sienta el vértigo de sus dimensiones, empápese de la resonancia de su acústica y juegue con los principios de su arquitectura gótica.

Wie wäre es mit einem Spiegel und einer Kreide, um die Kathedrale zu besichtigen?

Diese ungewöhnliche Führung spricht Ihre Sinne an und enthüllt ein wenig mehr von der Schönheit der Kathedrale von Rouen. Spüren Sie den Schwindel ihrer Dimensionen, saugen Sie den Widerhall ihrer Akustik auf und spielen Sie mit den Prinzipien ihrer gotischen Architektur.

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche