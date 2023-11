25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 10 novembre 2023, .

Depuis 1999, le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreux événements sont proposés à Paris et dans le 14e, en collaboration avec les acteurs et les actrices de terrain, les associations et les services sociaux.

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreux événements sont proposés par les associations et partenaires de l’arrondissement, le 25 novembre et au-delà.

L’occasion de rappeler les numéros utiles en cas de violences :

Le Point Femmes 14 en Mairie du 14e arrondissement

À compter du 14 mars 2023 l’association Elles’imagine’nt reprend les permanences du Point Femmes 14 en Mairie. Permanences d’accueil, d’écoute, de soutien et d’orientation des femmes victimes de violence ou isolées socialement, tous les mardis de 9h30 à 12h30.

Sur rendez-vous pris à l’accueil de la Mairie ou au 01 53 90 97 14

Les autres permanences extérieures de l’association Elles’imagine’nt :

Cette association spécialisée dans les violences conjugales, aide les femmes à mieux comprendre leur situation. S’il s’agit de violences et si elles le souhaitent, l’association Elle’simagine’nt propose un soutien personnalisé gratuit.

Soutien psychologique, aide administrative et juridique :

Permanence d’accueil sur rdv : le vendredi 9h30-17h30 et le samedi de 9h30 à 14h

Permanences téléphoniques : le mardi 14h-17h et le jeudi 12h-15h

Permanences juridiques sur rdv : une fois par semaine (date et horaires par mail et téléphone)

06.61.89.47.90 – accueil@ellesimaginent.fr – ellesimaginent.fr

8 rue du Poirier de Narçay

Retrouvez les autres contacts et dispositifs mis en place dans le 14e en cliquant ici

Dans le 14e arrondissement

