Atelier découverte du feutrage 25 montée Saintonge Granville, 7 juillet 2023, Granville.

Granville,Manche

Avec Sandrine Bihorel artiste feutrière, réalisez une fleur en pure laine mérinos extra-fine selon les techniques ancestrales du feutre de laine. Ce projet vous fera découvrir plusieurs aspects fondamentaux du feutrage à l’eau et au savon, premier textile de l’humanité!

Votre pourrez ensuite adapter votre fleur en broche où selon vos idées!

Fournitures incluses.

Autres dates ou questions ? N’hésitez pas à contacter Sandrine.

Accueil en atelier deux personnes maximum.

2023-07-07 14:30:00 fin : 2023-07-07 16:30:00. .

25 montée Saintonge

Granville 50400 Manche Normandie



With felting artist Sandrine Bihorel, create a flower in pure extra-fine merino wool using ancestral wool felting techniques. This project will introduce you to several fundamental aspects of felting with soap and water, mankind’s first textile!

You’ll then be able to adapt your flower as a brooch, or as you wish!

Supplies included.

Other dates or questions? Don’t hesitate to contact Sandrine.

Workshop for two people maximum

Con la artista del fieltro Sandrine Bihorel, confeccione una flor de pura lana merino extrafina utilizando las técnicas tradicionales del fieltro de lana. Este proyecto le iniciará en varios aspectos fundamentales del fieltrado con agua y jabón, ¡el primer tejido de la humanidad!

A continuación, podrá transformar su flor en un broche o en cualquier otro diseño que desee

Material incluido.

¿Otras fechas o preguntas? No dudes en ponerte en contacto con Sandrine.

Máximo dos personas por taller

Stellen Sie mit Sandrine Bihorel, einer Filzkünstlerin, eine Blume aus reiner, extrafeiner Merinowolle nach den althergebrachten Techniken des Wollfilzens her. In diesem Projekt lernen Sie die grundlegenden Aspekte des Filzens mit Wasser und Seife kennen, dem ersten Textil der Menschheit!

Anschließend können Sie Ihre Blume als Brosche oder nach Ihren Vorstellungen gestalten!

Die Materialien sind im Preis inbegriffen.

Andere Termine oder Fragen? Zögern Sie nicht, Sandrine zu kontaktieren.

Aufnahme im Atelier maximal zwei Personen

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche