Exposition : Lumières – Échantillonner le monde 25 montée Oberlin Waldersbach, jeudi 1 février 2024.

Waldersbach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

En 1787, J.F. Oberlin installe dans le Presbytère de Waldersbach un cabinet scientifique. A la différence d’un cabinet de curiosités, il ne s’agit pas d’une collection d’objets singuliers. Au contraire sa création est liée à un désir de globalité et à une volonté de diffuser les connaissances de son siècle.

Durant ses 59 années de ministère, il enrichit inlassablement ce cabinet par le biais de dons et de collectes. Les boîtes, étiquettes, notes savamment rangées démontrent une volonté de catégoriser scientifiquement les objets et les échantillons pour comprendre le monde et ses croyances. La collection se doit de devenir un parfait abrégé de la Nature entière .

J.F Oberlin recevait ses amis et visiteurs dans cette pièce. Augustin Perrier, Félicie Tourette et Paul Merlin l’ont décrit dans des journaux et des publications. Leurs récits ont permis au musée de présenter l’exposition Lumières – échantillonner le monde au sein de laquelle une restitution du cabinet de travail du pasteur est proposée.

25 montée Oberlin

Waldersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est



