LA VACHE DE A À Z 25 le Rond Champ Beauménil, 12 juin 2023, Beauménil.

Beauménil,Vosges

Deux visites en une : la vie des vaches à la ferme GREMILLET ainsi que le robot de traite… et le procédé de méthanisation qui permet de transformer le gaz du fumier en électricité. Finissez votre visite en goûtant un peu de lait. Collation offerte en fin de visite.

Uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.. Tout public

Mardi à 14:30:00 ; fin : . 4 EUR.

25 le Rond Champ Ferme la vache qui pète

Beauménil 88600 Vosges Grand Est



Two visits in one: the life of the cows at the GREMILLET farm as well as the milking robot… and the methanisation process which allows the gas from the manure to be transformed into electricity. Finish your visit by tasting some milk. Snack offered at the end of the visit.

Only on reservation at the Tourist Office.

Dos visitas en una: la vida de las vacas en la granja GREMILLET y el robot de ordeño… y el proceso de metanización, que convierte el gas del estiércol en electricidad. Termine su visita degustando un poco de leche. Merienda ofrecida al final de la visita.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

Zwei Besichtigungen in einer: das Leben der Kühe auf dem GREMILLET-Bauernhof sowie der Melkroboter … und das Methanisierungsverfahren, bei dem das Gas aus dem Dung in Strom umgewandelt wird. Beenden Sie Ihren Besuch mit einer Kostprobe der Milch. Kostenloser Imbiss am Ende der Besichtigung.

Nur mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES