Esplanade du Château de Thouars, le samedi 25 juin à 19:00

**Nous devions y jouer l’année dernière, mais le festival avait été annulé dans le contexte de restrictions que tout le monde connait… Nous sommes heureux de pouvoir revenir cette année !** Tout vient à point à qui sait attendre :) nous chanterons et nous danserons donc ensemble, enfin, pour de bon, pour de vrai, ce samedi 25 juin dans le cadre du festival des Arts Osés ! **Réservations** : [https://www.helloasso.com/associations/association-centre-socio-culturel-du-thouarsais/evenements/festival-les-arts-oses-12](https://www.helloasso.com/associations/association-centre-socio-culturel-du-thouarsais/evenements/festival-les-arts-oses-12) (tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€ / gratuit -12 ans)

Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€ / gratuit -12 ans

Sur l’Esplanade du château de Thouars Esplanade du Château de Thouars 5 Avenue des Martyrs de la Résistance 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

2022-06-25T19:00:00 2022-06-25T23:59:00

