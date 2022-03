25 ieme vide grenier Niederhausbergen Niederhausbergen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

L'Association des Amis des Ecoles de Niederhausbergen (AAEN) – association qui gère le périscolaire du village – organise pour la 25ème année consécutive un Vide-Grenier.

