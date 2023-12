Réveillon du Nouvel An au restaurant le Saint-Loup 25 Grande Rue Cernoy-en-Berry, 1 décembre 2023, Cernoy-en-Berry.

Cernoy-en-Berry,Loiret

Guillaume Berton au restaurant le Saint-Loup à Cernoy-en-Berry vous propose une soirée pour le réveillon du Nouvel An 2024. Sur réservation uniquement au 02 38 05 07 28..

Dimanche 2023-12-31 20:00:00 fin : 2024-01-01 02:00:00. 70 EUR.

25 Grande Rue

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire



Guillaume Berton at the Saint-Loup restaurant in Cernoy-en-Berry offers a New Year’s Eve party for 2024. Reservations only on 02 38 05 07 28.

Guillaume Berton, del restaurante Saint-Loup de Cernoy-en-Berry, ofrece una fiesta de Nochevieja para 2024. Es necesario reservar en el 02 38 05 07 28.

Guillaume Berton im Restaurant le Saint-Loup in Cernoy-en-Berry bietet Ihnen einen Abend für Silvester 2024 an. Nur mit Reservierung unter 02 38 05 07 28.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX