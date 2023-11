Soirée Beaujolais nouveau au Saint-Loup 25 Grande Rue Cernoy-en-Berry, 16 novembre 2023, Cernoy-en-Berry.

Cernoy-en-Berry,Loiret

Soirée Beaujolais nouveau au restaurant le Saint-Loup le 16 novembre à partir de 18 h 30 avec repas..

Jeudi 2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 . 20 EUR.

25 Grande Rue

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire



Beaujolais Nouveau evening at the Saint-Loup restaurant on November 16, starting at 6:30 pm with dinner.

Velada Beaujolais Nouveau en el restaurante Saint-Loup el 16 de noviembre a partir de las 18.30 h, con comida incluida.

Beaujolais nouveau-Abend im Restaurant le Saint-Loup am 16. November ab 18:30 Uhr mit Essen.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX