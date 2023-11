Exposition de peinture au Saint-Loup 25 Grande Rue Cernoy-en-Berry, 8 septembre 2023, Cernoy-en-Berry.

Cernoy-en-Berry,Loiret

Le restaurant le Saint-Loup à Cernoy-en-Berry accueille une exposition de peintures du 8 septembre au 11 novembre avec Caroline Bongibault et Isabelle Fume. Pour toute information, merci de contacter le 02 38 05 07 28..

2023-09-08 fin : 2023-11-11 . EUR.

25 Grande Rue

Cernoy-en-Berry 45360 Loiret Centre-Val de Loire



The Saint-Loup restaurant in Cernoy-en-Berry is hosting a painting exhibition from September 8 to November 11, featuring Caroline Bongibault and Isabelle Fume. For further information, please contact 02 38 05 07 28.

El restaurante Saint-Loup de Cernoy-en-Berry acoge del 8 de septiembre al 11 de noviembre una exposición de pinturas de Caroline Bongibault e Isabelle Fume. Para más información, póngase en contacto con el 02 38 05 07 28.

Im Restaurant le Saint-Loup in Cernoy-en-Berry findet vom 8. September bis zum 11. November eine Gemäldeausstellung mit Caroline Bongibault und Isabelle Fume statt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 02 38 05 07 28.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX