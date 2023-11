Ateliers Familles « Initiations intergénérationels & famille » 25 Grand Route Henrichemont, 18 novembre 2023, Henrichemont.

Henrichemont,Cher

Rendez-vous mensuel qui permet de découvrir l’art de la poterie. Encadré par une équipe d’animateurs apprenez les gestes du métier..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. 10 EUR.

25 Grand Route

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



A monthly appointment to discover the art of pottery. Supervised by a team of animators, learn the gestures of the craft.

Una actividad mensual para descubrir el arte de la alfarería. Bajo la supervisión de un equipo de animadores, aprende las técnicas del oficio.

Monatlicher Treffpunkt, um die Kunst des Töpferns zu entdecken. Unter Anleitung eines Animationsteams lernen Sie die Gesten des Handwerks.

Mise à jour le 2023-11-17 par OT BOURGES