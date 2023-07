Grands Feux 25 Grand’ Route Henrichemont, 21 octobre 2023, Henrichemont.

Henrichemont,Cher

Les céramistes de l’Association Céramique La Borne (ACLB) et le Centre Céramique Contemporaine La Borne (CCCLB) vous invitent à participer à la 9è édition des Grands Feux..

2023-10-21 fin : 2023-10-29 . .

25 Grand’ Route

Henrichemont 18250 Cher Centre-Val de Loire



Ceramists from the Association Céramique La Borne (ACLB) and the Centre Céramique Contemporaine La Borne (CCCLB) invite you to take part in the 9th edition of Les Grands Feux.

Los ceramistas de la Association Céramique La Borne (ACLB) y del Centre Céramique Contemporaine La Borne (CCCLB) le invitan a participar en la 9ª edición de los Grands Feux.

Die Keramiker der Association Céramique La Borne (ACLB) und das Centre Céramique Contemporaine La Borne (CCCLB) laden Sie ein, an der neunten Ausgabe der Grands Feux teilzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BOURGES