2022-05-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-15 10:30:00 10:30:00

Thionville Moselle 20 EUR 10 km – Semi-Marathon. Courses enfants gratuit. Ces courses bénéficient des Labels Régionaux et sont qualificatives pour les Championnats de France. Buvette et restauration. oms.thionville@orange.fr +33 3 82 53 27 09 http://www.omsthionville.com/ Thionville

