Vosges A l’occasion de la 25 ème édition du printemps des Poètes, les membres du collectif d’artistes de PIGMENT’ T ont décidé de fêter l’évènement. Messa SALTZMANN-CHOUCHI , Auteure-Conteuse-Slameuse :nous fera l’honneur de sa présence le vendredi 17 Mars 2023. Pour une prestation à partir de 18 h 30, elle interprétera une série de SLAM extraits de son spectacle « La Magie des mots », suivi d’un échange/Débat. (uniquement sur réservation au 06.51.16.34.97) Nous terminerons la soirée par un apéro surprise. +33 6 51 16 34 97 http://www.pigmenttassociation.fr/ CENTRE CULTUREL 4 RUE CLAUDE GELLEE Épinal

