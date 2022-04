25 ème FOIRE D’ANTAN Frahier-et-Chatebier, 25 septembre 2022, Frahier-et-Chatebier.

25 ème FOIRE D’ANTAN Frahier-et-Chatebier

2022-09-25 – 2022-09-25

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

EUR 3 3 L’association culturelle et sportive de Frahier et Chatebier organise sa 25ème Foire d’Antan. Elle se tiendra dans le centre du village de Frahier, le dimanche 25 septembre. Après 2 ans sans pouvoir l’organiser, venez retrouver les bénévoles et redécouvrir des métiers d’autrefois, de l’artisanat, des matériels anciens, déguster des produits du terroir…

Animation musicale. Buffet, buvette et repas campagnards sur place.

Entrée payante

+33 3 84 27 35 85

dernière mise à jour : 2022-03-30