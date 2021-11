Phalsbourg Phalsbourg Moselle, Phalsbourg 25 EME FETE REGIONALE DU FOIE GRAS Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

2021-12-11 – 2021-12-12

Phalsbourg Moselle Phalsbourg 25 ème Fête Régionale du Foie Gras. Ce rendez-vous incontournable des gourmets vous attend durant 2 week-ends : les 11 et 12 décembre et les 18 et 19 décembre 2019 à Phalsbourg. Renseignements au 03 87 07 47 51. afec57370@gmail.com +33 3 87 07 47 51 http://www.phalsbourg.fr/ JB MAC et AFEC

