SOOM T and the Stone Monks / Bisou / JayVee 25 de la Vallée Chaville, samedi 30 mars 2024.

La DUB s'empare de la scène du 25 de la Vallée le temps d'une soirée autour de la « Reine du raggamuffin » Soom T !

SOOM T and the Stone Monks / BISOU / JAYVEE

Samedi 30 mars – 20h30

Ouverture des portes 20h

SOOM T and the Stone Monks :

En octobre, la « Reine du raggamuffin » sort son nouvel et sixième album « The Louder The Better » combinant des enregistrements live en studio et des compositions plus digitales. Avec ce dernier album, Soom T reste fidèle à ce qui lui tient le plus à cœur, couvrant une multitude de sujets revêtant un intérêt primordial à ses yeux, de la corruption, omniprésente dans la société, jusqu’à la vacuité du monde politique, en passant par le besoin urgent de conscientiser la réalité.

Soom T est une chanteuse écossaise d’origine indienne. Après avoir milité aux côtés de Y Network, un groupe politique de jeunes représentants des quartiers de Glasgow visant à faire évoluer leur ville, Soom T décide de se consacrer à la musique pour dénoncer les injustices et raconter ses combats quotidiens à travers des textes engagés et percutants.

BISOU :

Après une entrée remarquée dans la scène dub française, Bisou fait désormais partie du paysage. Le jeune producteur montpelliérain fait mouche avec ses compositions bien ciselées, ses influences pop assumées et ses mélodies grisantes. Son EP « Miniature » fait état de son univers musical, de sa propension a faire le grand écart entre le dub stepper, les wobbles emprunté au dubstep et les sonorités pop catchy. Les lives de Bisou ne ressemblent à aucun autre et c’est sans aucun doute ce qui fait sa force.

JayVee:

Diffuseur de bonnes ondes depuis toujours, JayVee est là pour t’entrainer dans les méandres de la musique électronique. Amoureux de house mais également expert en tous genres, le temps passé avec lui laisse à coup sûr une expérience de qualité pour les adeptes chevronnés comme pour les néophytes.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l'année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Chaville hauts-de-seine