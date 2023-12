S.E.R.J. 3000 / Les P’tites Explorations Sonores 25 de la Vallée Chaville, 9 mars 2024, Chaville.

S.E.R.J. 3000 / Les P’tites Explorations Sonores Samedi 9 mars 2024, 16h30 25 de la Vallée Tarifs de 5 à 8€

Début : 2024-03-09T16:30:00+01:00 – 2024-03-09T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-09T16:30:00+01:00 – 2024-03-09T17:30:00+01:00

S.E.R.J. 3000

Les P’tites Explorations Sonores

SAMEDI 09 MARS 2024 – 16H30

Ouverture des portes 16h00 – [Musique Électro]

S.E.R.J. 3000 :

Le 3ème épisode de la 2ème saison des P’tites Explorations Sonores est là !

Le Professeur Ragoult et son ami S.E.R.J. 3000 sont de retour pour vous offrir un moment endiablé au son des synthétiseurs et autres boites à rythme.

S.E.R.J. (pour les intimes), le kinétoscope à appendices mobilo-rotatifs ou « robot danseur », vous apprendra des mouvements de danse sous le regard bienveillant du Pr. Ragoult qui vous guidera.

Venez chanter et danser en famille sur des remix électros de vos comptines et chansons préférées ! Un spectacle déjanté pour petits et grands.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147502393 http://www.mjcdelavallee.fr

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

