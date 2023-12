MAKOTON SAN / TURFU / SPOINK 25 de la Vallée Chaville, 8 mars 2024, Chaville.

MAKOTON SAN / TURFU / SPOINK Vendredi 8 mars 2024, 20h30 25 de la Vallée Tarifs de 12 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:30:00+01:00 – 2024-03-08T23:00:00+01:00

MAKOTON SAN / TURFU / SPOINK

VENDREDI 08 MARS 2024 – 20H30

Ouverture des portes 20h00 – [Musique Électro]

MAKOTO SAN :

C’est en live qu’on prend la mesure de l’extrême transversalité de Makoto San. Le show oscille entre la tension ultra cérémonielle des spectacles de percussions japonaises et le lâché prise dansant du club techno. La mise à l’honneur de l’instrumentarium, de l’étrangeté, des voix qui font voyager, des drops dévastateurs et une question qui reste entière : Qui se cache derrière ces masques ?

TURFU :

Ce duo futuriste relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accordéon et les répétitions abstraites de l’électronique. Travaillant les longs crescendos de la techno, les dissonances de l’accordéon et la création d’émotions confuses, ces jeunes musiciens nous embarquent dans leur univers minimaliste, entre le bal et le club.

BISOU :

Spoink est un groupe sur ressort capable d’enflammer son public en étant toujours en improvisation. Ils explorent un concept ambitieux : Un show électro instrumental entièrement improvisé. Chaque performance est donc unique, et s’inscrit autour de différents styles de musiques électroniques fusionnés avec des codes rock et jazz.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147502393 http://www.mjcdelavallee.fr http://www.mjcdelavallee.fr;https://www.youtube.com/channel/UCzbDg9PUC4fDexI10vXyq-Q;https://www.flickr.com/photos/rsa_photography/albums/with/72157676298167050;https://www.facebook.com/25delavallee/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcdelavallee.fr/makoton-san/ »}] MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l’année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Concerts Concert