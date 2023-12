2π (LIVE IMMERSIF) – SACHA TERRAT 25 de la Vallée Chaville, 7 mars 2024, Chaville.

2π (LIVE IMMERSIF) – SACHA TERRAT Jeudi 7 mars 2024, 20h00 25 de la Vallée Entrée Libre

JEUDI 07 MARS 2024 – 19H00

Ouverture des portes 18h30 – [Musique Électro-immersive]

2π (LIVE IMMERSIF) :

Sacha Terrat vous invite à vous immerger dans son Oceanic Trip Hop venu de Nouvelle-Calédonie à l’occasion « 2π : live immersif », la première restitution du travail effectué durant plusieurs résidences de recherche sur la spatialisation sonore effectuées en collaboration avec l’ingénieur du son Lambert Sylvain.

C’est l’occasion de (re)découvrir les compositions de l’artiste océanien comme vous ne les avez jamais entendues lors d’un voyage sonore qui vous emmènera des profondeurs du lagon calédonien aux confins de la galaxie.

Placé au centre d’un dispositif de diffusion du son à 360°, le public est littéralement plongé dans une fresque musicale en 3D où les sons se déplacent, tournent et oscillent comme une danse invisible. Accompagné de Zachary Lebourg à la batterie, Sacha offre un spectacle visuellement engageant, avec des vidéo-projections, des costumes et des danses inspirés des cultures océaniennes et queer.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l'année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d'accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d'actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire).

