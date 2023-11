LASS + Luna Silva and the Wonders 25 de la Vallée Chaville, 2 février 2024, Chaville.

LASS + LUNA SILVA AND THE WONDERS

VENDREDI 02 FÉVRIER 2024 – 20H30

Ouverture des portes 20h00 – [Musique du monde]

LASS :

Le chanteur Sénégalais grandit à Mbatal, une banlieue lointaine de Dakar. Il est le plus jeune enfant d’une famille de 8 frères et sœurs. Il arrête le lycée assez tôt par manque de moyens, et il se consacre à sa passion, la musique. Il forge sa voix en chantant tous les matins pendant des heures face à la mer.

Son premier album, réalisé par Raphael D’Hervez (Pongo, Minitel Rose) est sorti en juin dernier. Il s’intitule « Bumayé », un leitmotiv qui rappelle toutes les épreuves traversées pour en arriver là, et une référence au combat mythique de Mohamed Ali en Afrique, à Kinshasa en 1974 (cf. le documentaire oscarisé de Léon Gast « When We Were Kings »).

Ce disque retrace le parcours de Lass, plus de trente ans de musique, avec des mélodies afro-cubaines de son enfance (Olou, Mero Pertoulo, Sénégal) et des beats digitaux signés par de jeunes producteurs talentueux (Dounia, Mo Yaro, Dolima.) Peu importe les styles et les rythmiques, le chanteur s’y pose avec la même aisance. La brésilienne Flavia Coelho et le chanteur reggae/soul Patrice lui donnent la réplique, chacun sur un morceau.

Luna Silva and the Wonders :

Luna est sa musique. Des racines aux ramifications multiples proposées comme une évidence. C’est une musique métissée : anglais, français et espagnol qui porte ses émotions, sa quête de spiritualité ou ses revendications sociales.

Ses compositions sont nourries de ses voyages. Elle les place dans une intonation vocale ou dans un groove.

Ce qui la porte, c’est raconter des histoires, faire danser autant que faire pleurer, ouvrir le cœur autant que l’inviter à s’écouter.

The Wonders se compose du guitariste et joueur de très cubain Maxime Barcelona, de la percussionniste chanteuse et guitariste Anissa Nehari et du contrebassiste Yann-Lou Bertrand. Une équipe de passionnés, amoureux du spectacle qui offrent sans compter leurs talents acérés et leurs personnalités facétieuses de saltimbanques accomplis.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

