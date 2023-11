FESTIVAL ÉCRAN TOTAL – L’ASCENSEUR COSMIQUE 25 de la Vallée Chaville, 28 janvier 2024, Chaville.

Monsieur Lune et ses musiciens proposent un spectacle qui se présente sous la forme d’un concert illustré, mêlant live, bande-son cinématographique et dessins animés tirés du livre-disque. Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est servie par des dialogues pleins d’humour et de second degré !

L’Ascenseur Cosmique place de manière positive la tolérance et l’acceptation de l’autre au centre du récit.

Sauvons la Terre, mais avec le sourire !

Nos héros devront ainsi allier leurs compétences et mettre de côté leurs différences pour sauver la planète bleue. La question de l’urgence écologique est également évoquée en sous-texte du récit, sans en faire une fatalité, mais bien un défi commun à relever ensemble. Comme dans leurs précédents récits, les auteurs ont intégré des références générationnelles des années 80 et 90 au fil des illustrations et dans le texte, promesses de transmissions adultes-enfants.

MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l'année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

