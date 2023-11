FESTIVAL ÉCRAN TOTAL – LA NUIT DES MORTS VIVANTS 25 de la Vallée Chaville, 27 janvier 2024, Chaville.

FESTIVAL ÉCRAN TOTAL – LA NUIT DES MORTS VIVANTS Samedi 27 janvier 2024, 20h00 25 de la Vallée Tarifs : 14€ / 10€ / PASS 3 SOIRÉES : 20€

FESTIVAL ÉCRAN TOTAL

LA NUIT DES MORTS VIVANTS – Gunwood

Samedi 27 janvier – 20h30

La Nuit des Morts Vivants de Georges A. Romero (1968) est un film culte à bien des égards, c’est le film qui crée la figure du zombie et par la même occasion un genre cinématographique le film d’horreur. C’est aussi un film qui traite d’une épidémie qui oblige les hommes à se reclure (sans commentaires) et, malgré son apparente simplicité gore, il traite de la nature humaine fasse à la peur, l’inconnue et la menace existentielle :

Comment réagit-on ? On coopère ? On se déchire ? Arrive-t-on à maitriser nos peurs ?

Et enfin c’est une des premières fois qu’un afro américain est le héros d’un film, bref c’est une œuvre pop produite avec des bouts de ficelle, que personne n’attendait et qui a marqué la culture occidentale.

⏲️ Durée environ 1h30

Dès 14 ans

Tarifs : 14€ / 10€ / PASS 3 SOIRÉES : 20€

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147502393 http://www.mjcdelavallee.fr http://www.mjcdelavallee.fr;https://www.youtube.com/channel/UCzbDg9PUC4fDexI10vXyq-Q;https://www.flickr.com/photos/rsa_photography/albums/with/72157676298167050;https://www.facebook.com/25delavallee/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcdelavallee.fr/ecran-total/ »}] [{« link »: « https://www.mjcdelavallee.fr/ecran-total/ »}] MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l’année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

chaville hauts-de-seine