Ehla + Brö 25 de la Vallée Chaville, 18 novembre 2023, Chaville.

Ouverture des portes 20h00 – [Pop-électro / Rap]

Ehla :

C’est dans le sud de la France qu’a grandi EHLA, au sein d’une famille passionnée de musique, bercée par les riffs de basse de son père. Très vite, cette enfant des 90’s plonge dans le bain du hip hop et de la soul. Sa sensibilité, elle la cultive en passant ses journées à écouter Stevie Wonder, Aaliyah et Lauryn Hill. Sa timidité, elle la chasse en composant sur un synthétiseur reçu comme cadeau pour ses 15 ans. Depuis, il ne l’a jamais quitté.

Brö :

Qu’il s’agisse de son discours ou de sa musicalité, Brö est une artiste de son temps avec, comme maître mot, la fusion. Avec ses deux musiciens multi-instrumentistes Elie et Jules, elle explore tous les genres sans se poser de questions. C’est ce que l’on pourrait nommer « la nouvelle variété ». Une énergie à découvrir sur la scène du Trabendo à Paris le 28 avril 2023 ou à l’occasion de sa tournée dans toute la France.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147502393 http://www.mjcdelavallee.fr http://www.mjcdelavallee.fr;https://www.youtube.com/channel/UCzbDg9PUC4fDexI10vXyq-Q;https://www.flickr.com/photos/rsa_photography/albums/with/72157676298167050;https://www.facebook.com/25delavallee/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcdelavallee.fr/ehla-bro/#more-7482 »}] MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l’année des activités, évènements culturels et de loisirs.

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

