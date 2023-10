Soirée Soupes #2 – DANIÈLE / SIÂN POTTOK 25 de la Vallée Chaville, 10 novembre 2023, Chaville.

Soirée Soupes #2 – DANIÈLE / SIÂN POTTOK Vendredi 10 novembre, 20h00 25 de la Vallée Tarifs de 5€ à 10€

Vendredi 10 novembre – 20h

Styles : Clown / Musique

DANIÈLE

Danièle c’est une casquette Nikon, une banane remplie de choses aussi précieuses qu’inutiles. Et, pour des occasions spéciales, elle s’habille de son noeud papillon mais jamais sans ses baskets.

Sa timidité ne l’empêche pas de nous partager sa vie et, à travers sa maladresse, sa poésie. Ses ratés la font devenir talentueuse.

En apparence solitaire, elle est très entourée de par son imaginaire. A ses yeux les objets sont ses compagnons et parfois des rencontres exceptionnelles se font avec d’autres humains.

Elle regarde dehors, elle regarde dedans.

SIÂN POTTOK

Autrice, compositrice, musicienne, interprète, photographe, Siân Potok nous donne à voir et à entendre le palpitement d’un monde interconnecté : un “aujourd’hui et maintenant”, entre l’intensité terrienne et l’aspiration de chacun.e à une nouvelle vibration. Cette vibration qui a pris la forme d’un coup de foudre pour le Kamele Ngoni (harpe africaine traditionnelle d’Afrique de l’Ouest) dont elle joue depuis plusieurs années et qu’elle habille de nappes de cuivres et de sons électroniques. Comme une dentellière musicale, elle tisse la musique des émotions complexes qui transpercent notre époque.

Si elle devait être classée, Siân (prononcez “SHAN”) serait aux côtés d’artistes chercheuses, créatrices hybrides à fleur de peau. Une peau qu’elles changent au gré de leur réinvention permanente : Björk, Joni Mitchell, Martina Topley Bird, Yaël Naïm ou Jenny Wilson.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147502393

Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels.

Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’.

Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

