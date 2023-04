RESTEZ SAUVAGES … FAITES DU BRUIT !!! 25 de la Vallée, 13 mai 2023, Chaville.

RESTEZ SAUVAGES … FAITES DU BRUIT !!! Samedi 13 mai, 20h00 25 de la Vallée Tarifs : 14 à 18 euros

Frustration + MSS FRNCE + Lost in Kiev

Ouverture des portes à 20h.

Frustration :

Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal. Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. Leur parcours même est symbolique : issus du milieu garage qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose – un truc à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy Division – quand nous redécouvrions tous le patrimoine « synthwave » de la France à travers les compiles BIPPP ou Des Jeunes gens mödernes. Et cinq mecs pas vraiment réputés pour être des dieux de la technique se sont retrouvés investis d’une grâce étrange, entre l’éclosion du génie et l’alignement de planètes : devenus avant-gardistes à la quarantaine commençante, ils ont montré le chemin comme si de rien n’était à toute une génération de groupes qui a pris conscience que oui, c’était possible, ici-même, dans l’Hexagone maudit. Succès critique, grosses ventes, public déchaîné. Le reste est de l’histoire.

MSS FRNCE

MSS FRNCE vient de Paris, la ville de l’amour, en France, le pays des lumières. Du punk hardcore pour toutes et tous, rapide et incisif. Des chansons en français qui durent une grosse minute pour crier élégamment à quel point le monde part à vau-l’eau. Des concerts joyeux et hargneux avec une énergie communicative qui déborde sur des pogos inclusifs. Depuis 2015, déjà cinq EP, un clip original par chanson, plus de quatre-vingt-dix dates internationales (France, Canada, Belgique, Espagne) et un seul but : enfin passer un bon moment ensemble.

Lost in Kiev

Lost In Kiev sert un rock atmosphérique massif et narratif depuis plus de 10 ans. Rupture, leur nouvel album, convoque les sentiments du groupe à propos des changements environnementaux, canalisant un son brut et pur, pour atteindre une puissance émotive inédite.

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

