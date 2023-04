LES SHERIFF + ADORE 25 de la Vallée, 15 avril 2023, Chaville.

LES SHERIFF + ADORE Samedi 15 avril, 20h00 25 de la Vallée Tarifs : 14 à 18 euros

LES SHERIFF + ADORE

Ouverture des portes à 20h.

Les Sheriff

Personne n’aurait osé rêver d’un retour sur disque des Sheriff . Pourtant, il est là. Un Grand bombardement tardif en guise de feu d’artifice plutôt qu’un Requiem, fut-il cinq étoiles. Ce come-back des Sheriff , c’est une parenthèse hors du temps qui permet de rêver à des concerts enflammés, une jeunesse retrouvée, de monstrueux refrains scandés tous ensemble dans la noirceur d’une fosse en fusion, une bonne humeur contagieuse pour un groupe qui devrait être financé par la Sécurité sociale. C’est un cadeau tout droit venu de Montpellier, là où tout doit se terminer, mais le plus tard possible quand même. Avant cela, on a encore quelques moments heureux à partager et quelques belles pages à imaginer. C’est dit. C’est écrit. C’est un nouveau début.

Adore

Groupes amateurs avec ADORE (rock alternatif) https://snipfeed.co/adore ; ADORE est un groupe de rock français fondé en 2015 par Adrien, auteur-compositeur et interprète. Avec Lionel à la guitare, Céline à la basse et Rodolphe à la batterie, la formation parisienne tire ses influences aussi bien du rock américain (The Foo Fighters, Queen of The Stone Age, MGMT) que du rock britannique (Muse, Royal Blood, Arctic Monkeys).

25 de la Vallée 25, rue des Fontaines Marivel 92370 CHAVILLE Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147502393 http://www.mjcdelavallee.fr http://www.mjcdelavallee.fr;https://www.youtube.com/channel/UCzbDg9PUC4fDexI10vXyq-Q;https://www.flickr.com/photos/rsa_photography/albums/with/72157676298167050;https://www.facebook.com/25delavallee/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcdelavallee.fr/les-shreriff-adore/#more-6954 »}] [{« link »: « https://snipfeed.co/adore »}] MJC et salle de spectacles à Chaville, le 25 de la Vallée propose toute l’année des activités, évènements culturels et de loisirs. Le 25 de la Vallée c’est une saison culturelle riche et variée où se mêlent artistes amateurs et professionnels. Le 25 de la Vallée fait place aux musiques actuelles mais aussi à d’autres formes d’expression artistiques à travers des projets autour de l’improvisation théâtrale, des soirées cabaret-spectacles où humour, magie et musique se côtoient sur la scène du CAF’. Engagé sur le territoire local le 25 de la Vallée propose des dispositifs d’accompagnement pour les groupes amateurs et en voie de professionnalisation, des résidences, des cours de musique (chant, piano, guitare, basse, batterie, éveil, coaching) dès le plus jeune âge ainsi que divers projets d’actions culturelles (prévention auditive, visite de la salle, interventions en milieu scolaire). Ligne N – Paris Montparnasse – Arrêt « Chaville Rive Gauche » Ligne L – Paris St Lazare/La Défense – Arrêt « Chaville Rive Droite » RER C – Arrêt « Chaville Vélizy » Bus 171 : Arrêt « Puits Sans Vin » A86 sortie Meudon Vélizy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:00:00+02:00

2023-04-15T20:00:00+02:00 – 2023-04-15T23:00:00+02:00

Concerts sheriff