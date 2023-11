Réveillon au Relais Gascon 25 Cours Maubec Labastide-d’Armagnac, 31 décembre 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

Pour cette dernière soirée 2023, Au Relais Gascon vous propose un repas dansant qui mettra les petits plats dans les grands !

Les places étant limitées, il conseillé de réserver au plus vite !.

25 Cours Maubec Au Relais Gascon

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



For this final evening of 2023, Au Relais Gascon is offering a dinner-dance extravaganza!

Places are limited, so book early!

Para esta última velada de 2023, Au Relais Gascon ofrece una cena y una fiesta de baile con todos los honores

Las plazas son limitadas, así que reserve pronto

Für den letzten Abend des Jahres 2023 lädt Sie Au Relais Gascon zu einem Tanzabend ein, bei dem Sie sich so richtig austoben können!

Da die Plätze begrenzt sind, ist es ratsam, so schnell wie möglich zu reservieren!

