FESTIVAL D’HUMOUR ITINÉRANT 25 Clos du Lavoir Mécleuves, 2 décembre 2023, Mécleuves.

Mécleuves,Moselle

Venez assister aux représentations de 3 humoristes avec Catoch’, Aymeric Texeira et StF. Leurs univers différents se succèderont pour vous présenter une partie de leurs spectacles mais avant, chaque spectateur qui le désire à la possibilité de monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique.. Tout public

Samedi 2023-12-02 20:30:00 fin : 2023-12-02 22:30:00. 10 EUR.

25 Clos du Lavoir SALLE POLYVALENTE

Mécleuves 57245 Moselle Grand Est



Come and see 3 comedians perform: Catoch?, Aymeric Texeira and StF. Their different worlds will come together to present some of their shows, but before that, anyone who wants to can get up on stage and express their artistic side.

Venga a ver la actuación de 3 cómicos: Catoch, Aymeric Texeira y StF. Sus diferentes mundos se unirán para presentar algunos de sus espectáculos, pero antes, todo el que quiera podrá subir al escenario y expresar su lado artístico.

Erleben Sie die Auftritte von drei Komikern: Catoch?, Aymeric Texeira und StF. Ihre unterschiedlichen Welten werden aufeinander folgen, um Ihnen einen Teil ihrer Shows zu präsentieren, aber vorher hat jeder Zuschauer, der möchte, die Möglichkeit, auf die Bühne zu gehen und seine künstlerische Ader auszuleben.

