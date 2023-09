Concert à la ferme – Les nuits de l’estuaire 25 Chemin du Plateau Rives-en-Seine, 21 octobre 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

LE P’TIT CLOS NORMAND

À la ferme du P’tit Clos Normand, on cherche à construire un nouveau modèle d’agriculture, où se mêlent respect de l’environnement, échanges et plaisirs de la table. De la pomme à la bouteille, venez découvrir les secrets de fabrication du cidre de cette ferme pas comme les autres. La visite de la cave vous permettra de découvrir les mille manières d’utiliser la pomme, fruit emblématique de la région. Poursuivez ensuite la soirée en profitant d’un concert et de délicieux produits locaux..

2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 . .

25 Chemin du Plateau Villequier

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



LE P?TIT CLOS NORMAND

At the P?tit Clos Normand farm, we’re striving to build a new model of agriculture, one that combines respect for the environment, sharing and the pleasures of the table. From apple to bottle, come and discover the secrets of cider-making at this farm like no other. Take a tour of the cellar, and discover the thousand and one ways to use apples, the emblematic fruit of the region. Then continue the evening with live music and delicious local produce.

LE P?TIT CLOS NORMAND

En la granja P?tit Clos Normand, intentamos construir un nuevo modelo de agricultura que combine el respeto por el medio ambiente, el compartir y los placeres de la mesa. De la manzana a la botella, venga a descubrir los secretos de la elaboración de la sidra en esta granja única. Visite la bodega y descubra los múltiples usos de la manzana, fruta emblemática de la región. Después, continúe la velada con música en directo y deliciosos productos locales.

LE P’TIT CLOS NORMAND

Auf dem Bauernhof P?tit Clos Normand wird versucht, ein neues Modell der Landwirtschaft aufzubauen, in dem sich Umweltschutz, Austausch und Gaumenfreuden miteinander verbinden. Vom Apfel bis zur Flasche: Entdecken Sie die Geheimnisse der Cidre-Herstellung auf diesem einzigartigen Bauernhof. Bei der Besichtigung des Weinkellers erfahren Sie, auf welche Weise der Apfel, das Wahrzeichen der Region, verwendet werden kann. Lassen Sie den Abend bei einem Konzert und köstlichen lokalen Produkten ausklingen.

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche