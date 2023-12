Spectacle musical : les K’arabistouilles 25 boulevard Robert Schuman Cité Nature Arras, 15 décembre 2023, Arras.

Arras Pas-de-Calais

Le vendredi 15 décembre 2023



Spectacle : les K’arabistouilles à Cité Nature



Vendredi 15 décembre à 19h30, découvrez le spectacle musical “K’arabistouilles : la folle histoire des lutins musiciens” dont voici le résumé :



“Le Père Noël a demandé à ses 3 lutins de faire un concert de Noël pour les enfants, afin de les faire patienter avant sa venue. Seul problème : le Père Noël s’est trompé de lutins ! Nos 3 compères ne savent pas aligner deux notes, et ils vont avoir besoin de l’aide des enfants pour sauver le concert. Un pari qui est loin d’être gagné.”



Un spectacle interactif et ludique, de 50 minutes, qui sensibilise les enfants à la musique.

Ce spectacle est adapté aux enfants à partir de 3 ans.

Avec la participation exceptionnel du Père Noël !



Bar et restauration sur place spécial Kids par le Foucrepe’s après le spectacle.



Rendez-vous le vendredi 15 décembre à 19h30, ouverture des portes à 19h

4€ par personne.

Nous vous conseillons vivement d’acheter vos places dès maintenant à l’accueil de Cité Nature aux horaires d’ouverture. Nombre de places limité.

.

25 boulevard Robert Schuman

Cité Nature

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France



